РИАМО - 29 окт. В столице мужчина, который живет с матерью двух детей, наносил побои и причинял нравственные и физические страдания девочке 2004 года рождения и мальчику 2016 года рождения в квартире на Шарикоподшипниковской улице, по этому факту прокуратура Москвы проведет проверку, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Со слов детей аналогичные действия в отношении них также совершала мать. Дети доставлены в медицинское учреждение», — отмечается в материале.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка полноте и своевременности действий уполномоченных органов, в том числе по выявлению семейного неблагополучия, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.

По итогам проверки будет принято решение о принятии мер прокурорского реагирования.

В действиях родителей выявлены признаки преступления по части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего». Материалы процессуальной проверки переданы в ГСУ СК РФ по столицы. Результаты рассмотрения материалов находятся на контроле.