РИАМО - 29 окт. Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с Фондом продовольствия «Русь», единственным в России «банком еды», отправила бесплатные продукты в больницы Москвы, Санкт-Петербурга и Рязани, говорится в сообщении пресс-службы торговой сети.

Более 6,6 тысячи работников медицинских учреждений, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, получили чай, кофе, воду, колбасные изделия, молочную продукцию и сладости общим весом 5,5 тонн.

В осенне-зимний сезон традиционно выше уровень заболеваемости населения, и у медицинских работников возрастает нагрузка. Медики, борющееся с распространением коронавирусной инфекции, иногда не имеют возможности покинуть рабочее место и сталкиваются с ненормированным рабочим графиком. Для их поддержки «Пятёрочка» возобновила акцию по доставке продуктов в больницы.

Продовольственная помощь была передана в Детскую городскую клиническую больницу им. З.А. Башляевой в Москве, сотрудникам семи больниц Санкт-Петербурга (Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина, Городской больницы Святого Великомученика Георгия, Городской Александровской больницы, Городской Покровской больницы, Городских больниц №15 и №38 им. Н.А.Семашко, Детской городской клинической больницы №5 им. Н. Ф. Филатова), а также в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи в Рязани. «Пятёрочка» подготовила все необходимые продукты, волонтёры фонда «Русь» доставили их в больницы в удобное время.

«Медицинские работники продолжают борьбу с коронавирусом, и сейчас, в момент роста заболеваемости, им особенно нужна поддержка. Мы позаботились о том, чтобы они могли перекусить и немного пополнить свои силы в течение рабочего дня. Волонтёры Фонда «Русь» уже доставили продукты, и мы вместе намерены продолжать оказывать продуктовую помощь и в других регионах страны, где особенно сложная эпидемиологическая ситуация», - комментирует директор департамента маркетинговых коммуникаций Оксана Трофимова.