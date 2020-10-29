РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 окт. Для учащихся в музыкальной и художественной школах подмосковного Красногорска создадут 300 новых мест, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«Здание музыкальной и художественной школ на Вокзальной 27А передано из федеральной в муниципальную собственность. Мы проделали огромную работу для того, чтобы это произошло, благодарю Росимущество за поддержку и содействие», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она пояснила, что до недавнего времени из трех этажей в распоряжении юных дарований было только два. При этом желающих заниматься много: конкурс в обе школы - по 5-6 человек на место.

«Теперь и весь первый этаж, и все здание переданы нам в округ. В проекте бюджета мы запланировали средства на проектные работы и ремонт. В ближайшее время обсудим план работ, важно все предусмотреть так, чтобы учебный процесс не прерывался. Обновленные пространства позволят создать дополнительно 300 новых мест для наших юных талантов», - отметила Хаймурзина.

Глава округа с коллегами из имущественного и строительного блоков осмотрели помещения, пообщались с воспитанниками и педагогами.

«Сохранить систему школ искусств и привести в порядок помещения – один из наших приоритетов, необходимость в этом отметил наш президент Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству», - заключила Хаймурзина.