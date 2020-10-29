РИАМО - 29 окт. Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в попытке сбыта более 2 килограммов наркотика, инспекторы остановили автомобиль с 30-летним жителем Челябинской области за рулем, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«При беседе с полицейскими водитель вел себя подозрительно и сильно нервничал. Сотрудники Госавтоинспекции приняли решение провести досмотр транспортного средства. В салоне машины инспекторы ДПС обнаружили четыре пакета с порошкообразным веществом», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что все обнаруженное было изъято и направлено на исследование. Образцы порошка оказались метилэфедроном.

Злоумышленник пояснил, что изъятый наркотик он забрал в лесополосе в Воскресенске и вез его в тайник в городе Липецк. Следователи возбудили уголовное дело.

«Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – отметила Петрова.