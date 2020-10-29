РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 окт. Еще 23 пациента с коронавирусной пневмонией госпитализированы в лечебные учреждения подмосковного Красногорска за минувшие сутки, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

«Статистика по заболеваемости Covid-19 в Красногорске на 28 октября: 4 938 (+39) - подтвержденные диагнозы с начала пандемии, 3469 (+22) - выздоровели в стационаре, 148 (+23) - на данный момент в больнице», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она также добавила, что за весь период пандемии от коронавирусной пневмонии в округе скончались 137 пациентов, из них двое – за последние сутки.

«Берегите себя и близких, соблюдайте санитарные нормы и будем здоровы», - заключила Хаймурзина.

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