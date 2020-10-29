РИАМО - 29 окт. Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России по жалобе ОАО «Фирма Медполимер» о нарушении Закона о контрактной системе, говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

«Ранее в управление поступила жалоба ОАО «Фирма Медполимер» на действия (бездействие) Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Наро-Фоминская областная больница» при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронных аукционов на поставку медикаментов и лекарственных средств», — отмечается в материале.

После рассмотрения УФАС по Подмосковью признало жалобу необоснованной. Однако фирма не согласилась с решением ведомства и обратилась в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ОАО «Фирма Медполимер» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.