РИАМО - 29 окт. В столице за сутки после коронавирусной инфекции выздоровели 3780 пациентов, за весь период пандемии врачи города вылечили более 303 тысячи человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 303 831 человека», — сказала Ракова.

В столице выздоровевшие жители могут стать донорами плазмы и социальными волонтерами. Для этого нужно позвонить по телефону горячей линии — 8 (495) 870-45-16. Звонки принимаются каждый день с 9:00 до 19:00.

С 28 октября в связи с пандемией коронавируса в России ввели всеобщий масочный режим. В общественных местах необходимо надевать средства индивидуальной защиты.

Ранее требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников столичных компаний и учреждений продлили до 29 ноября. Свыше 1,22 миллиона человек в Москве сейчас работают удаленно. Число пассажиров в общественном транспорте снизилось примерно на 40%.

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Текстовая трансляция

29 ОКТЯБРЯ

- У летучих мышей в России выявили коронавирусы. На сегодня пока неизвестно, какой у них именно тип вируса,

- Второй подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19 может завершиться через три недели, предположил главный инфекционист министерства здравоохранения РФ, профессор Владимир Чуланов.

- Еще 66 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6644 человека.