РИАМО - 29 окт. Московское областное УФАС России привлекло ООО «ЭкспрессЭлектро» к административной ответственности на 50 тысяч рублей за нарушение Федерального закона «О защите конкуренции», фирма не представила сведения по требованию, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Действия <...> привели к затруднению исполнения антимонопольным органом государственной функции по предупреждению монополистической деятельности и расследованию картельных соглашений», — говорится в сообщении.

Ответственность за нарушение предусмотрена частью 5 статьи 19.8 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.