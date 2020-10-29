РИАМО - 29 окт. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике Сергей Калашников выступил с предложением ввести новую систему начисления пенсий «по рангам», передает РИА Новости.

Он заметил, что даже специалисты иногда путаются в работающий на сегодня системе баллов при начислении пенсии. Начисление пенсий по разрядом будет прозрачнее.

«Грубо говоря, минимальная пенсия - первого ранга, более повышенная - пенсия второго ранга и так до максимальной, условно говоря, должно быть десять рангов. Есть определенный перечень показателей, которые определяют человека в тот или иной ранг. И он знает, если он достиг определенного ранга, у него включается то же, что сейчас входит в коэффициент, но только более агрегированные показатели», - сказал Калашников.

По мнению депутата, по рангам нужно будет проводить и индексацию, причем можно будет не индексировать выплаты для всех рангов одномоментно.

Он также предложил возобновить отчисления работников на будущую пенсию со своей зарплаты.

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