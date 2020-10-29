РИАМО - 29 окт. Представители малого и среднего предпринимательства столицы выкупили у города почти семь тысяч объектов общей площадью 1,4 миллиона квадратных метров с 2011 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Субъекты малого и среднего бизнеса имеют право преимущественного выкупа по среднерыночной цене нежилых помещений, которые они уже арендуют у города. Такие сделки происходят без проведения конкурса», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Около 6,9 тысячи договоров купли-продажи на нежилые помещения заключили с предпринимателями за 10 лет. Чаще всего помещения приобретаются для торговли и сферы услуг. Порядка 30% купленных помещений располагаются в центре города, уточнил Ефимов.

Стоимость выкупаемого помещения равна рыночной цене, которую определяют независимые оценщики. Приобрести объект можно сразу же или в рассрочку на пять лет с ежемесячными или ежеквартальными выплатами.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, в 2014 года бизнесмены выкупили у города почти 300 тысяч квадратных метров – 1497 помещений на сумму 36,5 миллиардов рублей. В остальные годы МСП приобретало в среднем по 500 объектов в год.

Гаман добавил, что средняя конкуренция на торгах по продаже нежилых помещений на обычном аукционе в 2020 году составляет порядка пяти-шести человек на лот. Средняя стоимость одного квадратного метра по итогам торгов возрастает почти на 32% от первоначальной среднерыночной стоимости.

Для покупки объекта без конкурса бизнесмен должен быть включен в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а срок аренды объекта должен составлять не менее трех лет. Помещение должно минимум пять лет значиться в перечне объектов, предназначенных для использования малым и средним бизнесом.