РИАМО - 29 окт. В рамках туристического сервиса Russpass и при поддержке медиа платформы #Москвастобой и Музея Москвы все желающие смогут поучаствовать в онлайн-экскурсии, посвященной парку Победы и «Сокольникам», сообщается на сайте мэра Москвы.

«Площадь парка Победы на Поклонной горе составляет 135 гектаров. Он является одним из самых крупных в мире мемориальных комплексов, посвященных победе в Великой Отечественной войне», - говорится в сообщении.

Участникам экскурсии расскажут о сложностях при создании парка и его главных объектах. Также они смогут совершить виртуальную прогулку по аллеям. О тайнах парка «Сокольники» поведает старший научный сотрудник Музея Москвы Денис Ромодин. В этом месте писал картины Исаак Левитан, а также проводил собрания Владимир Ленин.

Онлайн-экскурсии уже доступны на медиаплатформе #Москвастобой. Также их можно найти на интернет-порталах партнеров. Кроме того, их разместят на сайте туристического сервиса Russpass.

Цикл онлайн-экскурсий по восьми паркам столицы проводят москвоведы и научные сотрудники Музея Москвы Денис Ромодин, Лариса Скрыпник, Мария Калиш и Мария Никитина. Его запустили совместно проект #Москвастобой, сервис Russpass и Музей Москвы.