РИАМО - 29 окт. В рамках «Ночи искусств» Музей Победы столицы проведет онлайн-экскурсии, посвященные тому, как артисты вдохновляли солдат в период военных лет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы приглашаем пользователей сети познакомиться с искусством военного времени. Не выходя из дома можно будет узнать, как творческие люди внесли свой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Как песни, стихи и фильмы поднимали в советском народе боевой дух и укрепляли веру в победу», — рассказал директор Музея Победы Александр Школьник.

Видеозаписи будут размещены на youtube-канале Музея Победы, на платформе Zoom и на сайте площадки. Некоторые мероприятия пройдут в прямом эфире, для участия в них требуется предварительная регистрация.

Участникам экскурсии расскажут, как актеры, певцы, артисты балета, режиссеры, сценаристы, музыканты и писатели вдохновляли своим творчеством в годы войны. Они помогали людям в тылу пережить горе и тяготы повседневной жизни, а солдатам и офицерам на фронте — поверить в победу. В прямом эфире прозвучит легендарная Симфония №7 «Ленинградская» Дмитрия Шостаковича.

Кроме того, пользователям расскажут, как советские солдаты спасали сокровища музеев, воспроизведут знаменитую Янтарную комнату, продемонтрируют картины, посвященные событиям 1941–1945 годов.

Акция «Ночь искусств» завершится в Музее Победы кинопоказом. На сайте площадки разместят два документальных фильма режиссера Анны Синицкой – «Ржевский выступ» и «Как я снимала кино о своей бабушке».