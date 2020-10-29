РИАМО - 29 окт. По словам главного инфекциониста министерства здравоохранения РФ, профессора Владимира Чуланова, второй подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19 может завершиться через три недели, передает РИА Новости.
«Мы ожидаем, что вот этот второй подъем, он не будет очень продолжительным. Да, он будет более длительным, чем первый, потому что в принципе он более масштабный. Но, скорее всего, он не будет дольше 2-4 недель», — рассказал Чуланов.
Также инфекционист прокомментировал возможность третьей волны Covid-19 и отметил, что человечество впервые вошло в эпидемический сезон ОРВИ с коронавирусной инфекцией. По его словам, пока не ясно, как она себя поведет.
На сегодня в РФ выявили свыше 1,5 миллионов случаев заражения коронавирусом, выздоровело с начала пандемии более 1,1 миллиона пациентов с Covid-19. Скончалось около 26,9 тысячи человек.
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29 ОКТЯБРЯ
- У летучих мышей в России выявили коронавирусы. На сегодня пока неизвестно, какой у них именно тип вируса,
- Второй подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19 может завершиться через три недели, предположил главный инфекционист министерства здравоохранения РФ, профессор Владимир Чуланов.
- Еще 66 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6644 человека.
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