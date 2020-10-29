РИАМО - 29 окт. Работы по реконструкции стадиона «Спартак» в подмосковном Серпухове приостановили из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы администрации городского округа.

«К сожалению, из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации работы по реконструкции стадиона было решено приостановить. В настоящее время строители провели большой объем работ по демонтажу старых сооружений», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что как только работы возобновятся, специалисты займутся установкой новых трибун для зрителей.

Проектом реконструкции также предусмотрена замена натурального футбольного поля на искусственное с подогревом. На стадионе появятся дорожки для занятия легкой атлетикой, площадка для пляжного волейбола, сектор для прыжков в длину и место для отдыха.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

29 ОКТЯБРЯ

- У летучих мышей в России выявили коронавирусы. На сегодня пока неизвестно, какой у них именно тип вируса,

- Второй подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19 может завершиться через три недели, предположил главный инфекционист министерства здравоохранения РФ, профессор Владимир Чуланов.

- Еще 66 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6644 человека.