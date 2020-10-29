РИАМО - 29 окт. В столице мобильные пункты вакцинации от гриппа будут работать до 31 октября, после этой даты получить вакцину можно будет в поликлинике, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Осталось всего несколько дней до завершения работы мобильных пунктов вакцинации против гриппа. Точки будут принимать горожан до конца октября, а прививочные кабинеты в поликлиниках продолжат работать и после этого», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Мобильные пункты вакцинации в мегаполисе открываются уже пятый год подряд, привиться можно по пути на работу или домой, на обеденном перерыве или во время прогулки, добавила вице-мэр. Сделать прививку от гриппа может любой желающие старше 18 лет абсолютно бесплатно, с собой необходимо иметь паспорт.

В Москве работает около 50 мобильных пунктов вакцинации. Они располагаются у станций метро и Московского центрального кольца, железнодорожных станций, в центрах госуслуг «Мои документы» и возле торговых центров.