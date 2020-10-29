РИАМО - 29 окт. Власти Москвы согласовали проект реконструкции Дорогомиловской набережной, в рамках проекта укрепят берег реки и создадут многофункциональную трансформируемую площадку для перформансов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Реконструкция Дорогомиловской набережной позволит обеспечить связность территории, организовать вдоль реки непрерывный прогулочный и велосипедные маршруты, а также беговые дорожки», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В рамках реконструкции проведут работы по укреплению берега, приведут в порядок часть существующей подпорной стенки и построят новую.

Реконструкция коснется береговой линии от театра «Мастерская Петра Фоменко» до жилого комплекса «Западный порт». Кроме того, планируется установить многоуровневый амфитеатр, уличный фуд-корт и смотровые площадки рядом с «Мастерской Петра Фоменко».

Также планируется создать многофункциональную трансформируемую площадку — открытую сцену для различных перформансов и театральных постановок.

После реконструкции Дорогомиловская набережная станет еще одним местом притяжения москвичей, где можно будет не только прогуляться и развлечься, но и спокойно посидеть у воды, а летом — позагорать.