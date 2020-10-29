РИАМО - 29 окт. С начала года онлайн-сервисами на московском портале mbm.mos.ru воспользовались свыше 30 тысяч раз, наиболее востребованным среди пользователей стали сервисы «Консультация», «Проверка контрагента» и «Формирование налоговой декларации по УСН», говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«На городском портале для малого бизнеса собрано много полезных функций, в том числе более 20 отраслевых сервисов. Они упрощают для предпринимателей различные рутинные процедуры, такие как регистрация фирмы, поиск подходящих помещений и другие», — сказала заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она отметила, что в текущем году сервисами портала mbm.mos.ru воспользовались более 30 тысяч раз, что на треть больше, чем за весь 2019 год.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин уточнил, что за консультациями при помощи спецсервиса предприниматели столицы обратились свыше 3,8 тысячи раз. Они интересовались мерами финансовой поддержки в городе, запуском стартапа и налогообложением.

Сервис «Проверка контрагента» позволяет бизнесменам убедиться в благонадежности потенциального партнера перед тем, как заключить с ним сделку. Данным сервисом воспользовались 3,7 тысячи раз.

Услугой «Подготовка налоговой декларации по УСН» на портале для малого бизнеса предприниматели воспользовались свыше 1,9 тысячи раз.

На портале недавно был запущен новый сервис «Интерактивный помощник». С его помощь можно подобрать меры поддержки для конкретной фирмы или ИП по ИНН, он также дает советы по подходящим бизнесу услугам и программам обучения.

Все онлайн-сервисы и услуги, размещенные на портале mbm.mos.ru, предоставляется на бесплатной основе.