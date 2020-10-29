РИАМО - 29 окт. За минувшие сутки в Москве скончались 66 пациентов с коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в мегаполисе скончались 6644 человека, сообщает оперштаб столицы.

С начала эпидемии в Москве уже выявили свыше 409 тысяч случаев инфицирования, вылечились более 300 тысяч пациентов с Covid-19.

С 28 октября в России начал действовать всеобщий масочный режим. Граждане обязаны носить маски в общественном транспорте, на парковках, в торговых центрах и заведениях общепита, а также в любых других местах массового скопления людей.

При появлении симптомов ОРВИ москвичам рекомендовали оставаться дома и вызывать врача.

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Текстовая трансляция

29 ОКТЯБРЯ

- У летучих мышей в России выявили коронавирусы. На сегодня пока неизвестно, какой у них именно тип вируса,

- Второй подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19 может завершиться через три недели, предположил главный инфекционист министерства здравоохранения РФ, профессор Владимир Чуланов.

- Еще 66 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6644 человека.