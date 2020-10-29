РИАМО - 29 окт. Свыше 10 тысяч жителей столицы приняли участие в проекте «На шАГ впереди», по результатам которого будет реализовано 89 идей по развитию проекта «Активный гражданин», сообщается на сайте мэра Москвы.

«Участниками краудсорсинг-проекта «На шАГ впереди» стали свыше 10 тысяч человек, они предложили более 800 идей, 89 из которых победили на голосовании и будут реализованы. Больше всего предложений от жителей столицы поступило по направлению «Функциональность проекта», - сказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Он добавил, что в ходе проекта участники обсудили новые темы голосований и виды поощрений.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что проект «На шАГ впереди» поможет развить портал «Активный гражданин» и увеличить его функционал.

«Краудсорсинг-проект «На шАГ впереди» поможет сделать проект «Активный гражданин» еще более функциональным и интересным, дать пользователям новые инструменты взаимодействия с городом. Опираясь на мнение горожан, Москва продолжит становиться еще более умной и комфортной для жизни», - сказал Лысенко.

По направлению «Функциональность проекта» участники предложили создать поисковую строку с возможностью находить информацию по ключевым словам. Кроме того, было предложено дать возможность оставлять отзывы о товарах и услугах.

Участники проекта также обсудили возможность проводить электронные квесты с призовым фондом в виде баллов в рамках направления «Игровые механики».

Кроме того, было предложено оставлять комментарии в разделе «Результаты» и предоставить возможность инициировать создание групп по интересам в доме, квартале, районе.

Платформа crowd.mos.ru появилась в 2014 году. За это время проведено 27 краудсорсинг-проектов, более 200 тысяч москвичей присоединились к ней и предложили свыше 100 тысяч идей.