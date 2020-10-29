РИАМО - 29 окт. В четверг в Москве и Подмосковье воздух может прогреться до плюс 11 градусов, осадков при этом не ожидается, атмосферное давление будет немного повышенным, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По данным Метеобюро Москвы и области, 29 октября при переменной облачности воздух в столице прогреется до 9-11 градусов, в Подмосковье — до 6-11 градусов. Осадков не ожидается. Ветер южного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Атмосферное давление в течение дня будет повышенное – 753 миллиметра ртутного столба, кислородный режим благоприятный.

Поддерживать себя в тонусе помогут как профилактические сезонные лечебные мероприятия, так и соблюдение активного образа жизни. Для хорошего самочувствия необходимо чаще совершать пешие прогулки в парковых зонах.