РИАМО - 28 окт. В Москве прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лидеры России. Политика», из 34 тысяч заявок были отобраны 49 победителей, из них пять человек из Московской области, говорится в сообщении пресс-службы организаторов конкурса.

В церемонии награждения победителей приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

«У нас по отношению к 49 победителям обязательства, что каждый из них получает наставника, но ничто не мешает наставнику выбрать себе в команду тех, кто не стал победителем, но был финалистом. Поэтому, если у вас возник контакт с наставником, если он видит в человеке потенциал или вы сами хотите попроситься к кому-то из наставников, это ваше полное право», — отметил Кириенко.

Победителями из Подмосковья стали Андрей Дунаев (Истра, адвокатский кабинет №3031, Адвокатская палата Московской области), Игорь Кастюкевич (Лобня, Общероссийский народный фронт), Денис Кравченко (Королев, ГосдумаРФ), Сергей Рыбальченко (Дзержинский, АНО оценки регулирующего воздействия управленческих решений «Институт научно-общественной экспертизы»), Олег Сирота (Истра, фермер).

Также в конкурсе победил 21 представитель Москвы.

Комиссаров отметил, что организаторы конкурса постарались создать для участников условия, близкие к реальным.

«Мы впервые запустили платформу для голосования, где вы могли собирать голоса в свою поддержку. Таким образом, не только эксперты отбирали лучших, в этом участвовали и сами россияне. Ведь в политике самое важное — это работа для людей и ради людей», - уточнил руководитель конкурса.