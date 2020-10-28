РИАМО - 28 окт. В соцсети Instagram в среду был заблокирован аккаунт команды тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, сообщает Газета.ru.

«Прежде со страницы тренерского штаба в соцсети пропали все фотографии», - говорится в сообщении.

Тутберидзе является заслуженным тренером России. Она воспитала олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира и серебряного олимпийского призера Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову и многих других титулованных фигуристов.

Кроме того, в этом году Тутберидзе признана лучшим тренером по итогам премии Международного союза конькобежцев.​