РИАМО – 28 окт. Модель Анастасия Решетова опровергла слухи о том, что причиной расставания с рэпером Тимати стала его мать Симона, сообщает Федеральное агентство новостей.

​Месяц назад стало известно, что пара рассталась. Многие поклонники винили в этом мать рэпера, которая всегда отдавала предпочтение первой избраннице сына – Алене Шишковой.

«Неужели вы думаете, что кто-то в силах испортить отношения между людьми, у которых всегда была такая сильная связь? Нет, в этом виноваты только мы сами», — написала Решетова на своей странице в Instagram.

Пара воспитывает сына Ратмира. Также у Тимати есть старшая дочь - Алиса.