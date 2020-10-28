РИАМО - 28 окт. Обладателей более 1,9тысячи земельных участков в Подмосковье оштрафовали на 200,3 миллиона рублей за непроведение мер по борьбе с борщевиком, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

В настоящий момент осмотры земель завершились, а административные комиссии городских округов Подмосковья продолжают начислять штрафы по итогам выявленных нарушений.

«Проблема борщевика актуальна не только для Московской области, но для многих регионов нашей страны. Ее решит только целевое землепользование и добропорядочные владельцы. Если человек будет косить, пахать и сеять свои земли, то борщевика не будет», - сказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Она уточнила, что самоцель земельного контроля - не оштрафовать правообладателя, а пробудить его использовать землю по назначению.

Лидерами по суммам начисленных штрафов стали городские округа Клин (более 39,7 миллиона рублей штрафов), Солнечногорск (36,1 миллиона рублей), Егорьевск (29,3 миллиона рублей), Рузский (21 миллион рублей) и Можайский (16 миллионов рублей).