РИАМО - 28 окт. В Россию запретили ввоз томатов из Марокко в сопровождении реэкспортных фитосанитарных сертификатов Нидерландов, Бельгии и Франции, сообщается на сайте Россельхознадзора.

«При проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля поступивших в Россию свежих томатов происхождением Королевства Марокко в десяти случаях выявлен вирус мозаики пепино (Pepino mosaic virus)», - говорится в сообщении.

Помидоры были ввезены в страну в сопровождении реэкспортных фитосанитарных сертификатов, которые выдали ведомства Бельгии, Франции и Нидерландов.

Введенные ограничения будут действовать до проведения переговоров с компетентными ведомствами указанных европейских стран, урегулирования данной ситуации, а также обеспечения исследований томатов, которые отправляют в РФ, на наличие вируса мозаики пепино.

Вирус мозаики пепино - одно из наиболее опасных вирусных заболеваний томатов и других пасленовых. Данный вирус в России может нанести значительный экономический ущерб производству овощей. В результате заражения томаты, перцы, баклажаны и картофель неравномерно созревают, также у них уменьшается размер плодов, развивается мраморность и пятнистость.​