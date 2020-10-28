РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 окт. В Домодедове с начала октября инспекторы Госадмтехнадзора пресекли более 100 попыток автовладельцев припарковаться на участках с зелеными насаждениями, говорится в сообщении пресс-службы территориального отдела №24 территориального управления Госадмтехнадзора Московской области.

По итогам деятельности инспекторов к административной ответственности привлечены 70 автовладельцев, которые припарковались на газонах и цветниках.

«Еще 46 водителям, которые оперативно перепарковали свои автомобили, выданы предостережения. 90% нарушений выявлено на улицах Строителей и Текстильщиков микрорайона Западный, а также на улице Курыжова микрорайона Южный», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

В соответствии со статьей 6.22 Кодекса Московской области об административных правонарушениях размещение транспортных средств, в том числе брошенных и (или) разукомплектованных, на участках с зелеными насаждениями влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 5 тысяч рублей.