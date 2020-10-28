РИАМО - 28 окт. С начала старта второго этапа программы туристического кешбэка в России было куплено туров на общую сумму свыше 870 миллионов рублей, сообщает Газета.ru.

«За первую неделю, когда до окончания продаж еще остается 1,5 месяца, было приобретено туров с кешбэком на 870 миллионов рублей. Средний чек поездки по стране составил 38 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Второй этап программы по продаже туров по стране с возможностью частичного возврата денег начался 15 октября.

В ночь на 15 октября и до полуночи 5 декабря 2020 года жители России смогут приобрести туры и проживание с кешбэком на новых условиях. Отправиться в путешествие по стране в рамках данной акции можно будет до 10 января 2021 года включительно.​