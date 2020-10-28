РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 окт. За минувшую неделю в городском округе Домодедово устранили 48 нарушений чистоты и порядка, говорится в сообщении пресс-службы территориального отдела №24 территориального управления Госадмтехнадзора Московской области.

«За минувшую неделю по требованию административно-технических инспекторов в городском округе Домодедово ликвидированы навалы отходов на четырех контейнерных площадках на улицах Дачная и 1-ая Коммунистическая микрорайона Северный. В микрорайоне Южный на улице Курыжова пресечено 17 случаев размещения транспортных средств на газонах и цветниках», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он добавил, что в рамках специального надзорного мероприятия «Паводок» по предписаниям ведомства ликвидировано подтопление пешеходной зоны на улице Донбасская микрорайона Востряково.

Всего в городском округе устранено 48 различных нарушений чистоты, порядка и благоустройства с 19 по 25 октября.

Также за неделю территориальный отдел №24 Госадмтехнадзора решил вопросы по 19 обращениям жителей Домодедова, которые поступали в надзорное ведомство.