РИАМО - 28 окт. Следователи столичного СК России инициировали передачу уголовного дела по факту мошеннических действий в отношении 86-летней москвички, сообщила РИАМО в среду старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестный, представившись сотрудником государственного учреждения, вошел в доверие к пенсионерке и получили от нее свыше 3 миллионов рублей.

«С целью всестороннего установления обстоятельств произошедшего, перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции и передаче его в территориальное подразделение Главного следственного управления СК России по городу Москве», - сказала Иванова.

Она уточнила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Следователи намерены провести комплекс необходимых действий и установить все обстоятельства произошедшего.