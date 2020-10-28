РИАМО - 28 окт. В Подмосковье уложили порядка 90 тысяч квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия более чем на 30 территориях медицинских учреждений, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Всего в этом году дорожные службы отремонтируют 70 территорий медучреждений для обеспечения комфортного доступа жителей к социально значимым объектам.

«В настоящее время работы по укладке асфальта завершены в 22 муниципалитетах на 32 объектах, что составляет порядка 35% от общей программы ремонта территорий больниц и поликлиник», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Так, новое покрытие уложили на территории Ногинской центральной районной больницы в Электроуглях, у городской больницы на улице Павлова в Долгопрудном, у районной стоматологической поликлиники на улице 1 Мая в Ликино-Дулеве, на территории детской поликлиники по улице Мира в Луховицах, у районной клинической больницы на улице Заводской в Видном.

В Дмитровском округе отремонтировали два объекта – площади у участковой больницы в поселке Новосиньково и Орудьевского отделения в горбольнице в селе Орудьево, в Мытищах – территорию городской клинической больницы в деревне Осташково. В Лосино-Петровском завершили работы у центральной городской больницы на улице Ленина и у поликлиники в поселке Свердловский.

Также отремонтировали две территории горбольницы в Королеве на улицах Дзержинского и Первомайской. Еще асфаль уложили на территории территорию у центральной районной больницы на улице М. Бирюзова в Одинцове, возле клинической больницы №3 на улице Литейной в Подольске, около поликлиники №3 на улице Гагарина в Щелкове.

Ремонт территорий медучреждений проводится в регионе третий год подряд. Социально значимые объекты являются основным местом притяжения жителей, поэтому состояние дорожного покрытия на территориях влияет на комфорт населения и повышает уровень доступности для маломобильных групп граждан.

В 2018-2019 годах асфальтобетонное покрытие заменили на территориях порядка 160 медицинских учреждений.