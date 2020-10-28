РИАМО - 28 окт. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ собрало достаточные доказательства для вынесения приговора бывшему начальнику путевой машинной станции - одного из структурных подразделений ОАО «РЖД», сообщается на сайте управления.

Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), пункта «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия в пользу взяткодателя, совершенное в крупном размере).

«С июня по сентябрь 2018 года обвиняемый, не обладая полномочиями по заключению договоров о передаче имущества, находящегося на балансе путевой машинной станции, сторонним физическим и юридическим лицам для использования и оказания услуг техническими средствами, получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 400 тысяч рублей за предоставление последнему погрузчика в целях производства работ на объекте, не относящемся к компетенции организации», - говорится в сообщении.

Обвиняемый частично признал свою вину. Во время расследования он оставался под домашним арестом.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 1 месяц со штрафом в размере 2 миллиона рублей и лишением права занимать определенные должности сроком на три года.