РИАМО - 28 окт. Жители столицы подали 706 обращений на докупку площадей по программе реновации, уже с жителями заключено 600 договоров на докупку, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Из 706 заявок, поступивших в Фонд реновации, 594 обращения подано в момент переселения, еще 112 — в течение двух лет после получения новых квартир. Сейчас с гражданами заключено 600 договоров. Участники программы могут бесплатно получить все необходимые консультации, связанные с переездом и докупкой, в Центрах информирования по переселению», - сказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что интерес к сделкам с жилым фондом, который возведен по программе реновации, вызван высоким качеством новостроек и улучшенной отделкой помещений по единому стандарту программы.

В Москве участники программы реновации получили более 60 ипотечных кредитов, сумма которых превышает отметку в 160 миллионов рублей. Кредиты берутся жителями с расчетом на приобретение дополнительных квадратных метров в новых домах. Средний размер такого займа равен 2,6 миллиона рублей. До конца текущего года планируется заключение порядка 10 аналогичных договоров.