РИАМО - 28 окт. В среднем локомотивная бригада ЦППК за одну смену проезжает порядка 500 километров, это расстояние на поезде от столицы до Липецка, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

«В ЦППК организовано более 600 маршрутов. Средняя длина маршрута – 150 километров. Самые длинные – почти 200 километров. Это длина маршрутов электропоездов, следующих из Дубны в Кубинку и из Льгова-Киевского в Орел. На пути их следования располагается около 60 остановочных пунктов», - говорится в сообщении.

Для удобства пассажиров в ЦППК работают и короткие маршруты. Самая маленькая протяженность у маршрута Орджоникидзеград – Брянск Орловский. Его длина составляет 9 километров. У электрички на данном маршруте пять остановок, включая начальную и конечную станции.

Смена машиниста электрички в среднем длится 10-12 часов. За это время он успевает проехать сотни километров, пройти медосмотр, проверить техсостояние поезда перед отправкой в путь.

В общественном транспорте Московского региона нужно обязательно носить маски. Приобрести защитные средства можно в билетных кассах на станциях компании и у кассиров-контролеров во время поездки.