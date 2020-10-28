РИАМО - 28 окт. В международном почтовом отделении сотрудниками Внуковской таможни было обнаружено почти 800 граммов марихуаны, присланной из Канады, говорится в сообщении пресс-службы Внуковской таможни.

Каннабис был спрессован в четырех брикетах и найден в ходе таможенного досмотра. Вес наркотика составил 792 грамма.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных совместно с Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России, при получении посылки таможенники задержали гражданина Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Растение было приобретено мужчиной для личного употребления. На текущий момент Внуковской таможней возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотиков в крупном размере.