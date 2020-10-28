РИАМО – 28 окт. Врач-рентгенолог высшей категории Андрей Тихмянов рассказал о причинах, по которым компьютерная томография может быть неэффективна при проведении ее без медицинских показаний, сообщает aif.ru.

Он рассказал, почему выбирают КТ вместо рентгена. На ранней стадии заболевания рентген может не показать наличие изменений в легких.

«В стационарных условиях относительным преимуществом рентгена, в сравнении с КТ, является большая пропускная способность. Он позволяет выявлять тяжелые формы пневмоний и отек легких различной природы, которые требуют госпитализации, в том числе направления в ОРИТ», – сказал Тихмянов.

КТ имеет высокую чувствительность в выявлении изменений в легких, которые характеры для коронавируса. Однако КТ показывает и изменения у тех заразившихся, у кого бессимптомная и легкая форма инфекции, кому не нужна госпитализация. В этих случаях результаты КТ не влияют на тактику лечения. ​

В то же время, по словам Тихмянова, проводить КТ без показаний не стоит. Выявляемые признаки не являются специфичными для какой-либо инфекции. Когда эпидемии нет, по этим признакам нельзя отнести изменения в тканях к коронавирусу и разграничить с другими пневмониями.

Врач уточнил, что результаты лучевого исследования не заменят результаты обследования на РНК SARS-CoV-2. Отсутствие изменений в легких при проведении КТ не исключает наличие коронавируса и возможность развития пневмонии после проведения процедуры.

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Текстовая трансляция

28 ОКТЯБРЯ

- Коронавирусный больной может лечить дома, если у него есть отдельная комната, а также он не живет в общежитии или вместе с пенсионерами, следует из приказа Минздрава РФ. Кроме того, пациентам с коронавирусом рекомендуется назначать лечение с учетом временных методических рекомендаций по профилактике и лечению Covid-19.​

- В столице увеличили объем тестирований на коронавирус. На 25 октября данный показатель составил 687,9 на 100 тысяч населения мегаполиса. Это более чем в четыре раза превышает средний показатель тестирования по Российской Федерации.

- Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер в 79% проверенных объектов Москвы. В результате на организации наложили штрафы в общей сложности на 29 миллионов рублей.

- Запрет комментировать информацию о Covid‑19 для врачей связан с появлением недостоверной информации о лечении коронавируса в разных источниках, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.



«Кто-то из экспертов рекомендует носить перчатки, кто-то — говорит, что лекарства не существует, другие рекомендуют в целях профилактики принимать антибиотики, которые, кстати, могут быть эффективны лишь при бактериальных осложнениях коронавируса», - отметил Кузнецов.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках



- По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, экономика России сейчас работает без перебоев. Он подчеркнул, что все предприятия в стране на сегодняшний день работают, поэтому потребности в поддержке бизнес-сообщества в условиях пандемии коронавирусной инфекции нет.​

- В России бесплатно обеспечат лекарствами амбулаторных пациентов с коронавирусом.

Вышло (правительство - ред.) на решение о том, чтобы обеспечивать граждан наших, людей, которые нуждаются в этой помощи, бесплатными лекарствами и таким образом представилась бы возможность этой категории граждан лечиться в амбулаторном режиме

- Затраты на борьбу с коронавирусом предусмотрят в бюджете Подмосковья на 2021 год. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в областной бюджет на 2021 год необходимо заложить 50 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом.

- Владельцы ресторанного бизнеса в Москве положительно оценили внедрение системы QR-кодов. По их мнению, это позволит избежать закрытия заведений и поможет предотвратить распространение коронавируса.

- Минздрав РФ рекомендовал внештатным экспертам координировать информирование по Covid‑19. Эта мера принята, чтобы не нагнетать панику из-за ситуации с коронавирусом.

- Курить после выздоровления от инфекции потенциально опасно, потому что коронавирусная инфекция может повредить легкие человека, сообщил врач-пульмонолог Василий Штабницкий. Врачам пока неизвестно, насколько это может быть опасным.

- У испытателей вакцины «Спутник V» может быть коронавирус, потому что в ходе исследования им могли ввести плацебо, сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По статистике какие-то ПЦР-положительные есть и какие-то заболевания, но им могли ввести плацебо. Предварительные данные мы сможем подвести только в середине ноября Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург

- На текущий момент в Москве нет необходимости вводить новые ограничения по коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Мэр назвал текущую эпидемиологическую ситуацию в городе «неустойчивой», но вместе с этим отметил первые признаки ее улучшения.

- В Москве продолжат тщательный контроль за соблюдением масочно‑перчаточного режима.

Ситуация в городе становится стабильнее, и важно ее сохранить. Это возможно сделать только совместными усилиями. Спасибо за понимание и терпение. Берегите себя и своих близких!

- Режим удаленной работы в Москве продлили до 29 ноября. На дистанционный режим работы в городе перешли более 1,22 миллиона человек.

- Детские кружки и секции в Москве не откроются до 29 ноября. Ранее предполагалось, что они вернутся к работе с 1 ноября.

- Домашний режим для москвичей 65+ и хронических больных продлен до конца ноября. Пожилые являются самой уязвимой категорией граждан перед коронавирусом.

- Действие системы чек‑ин в Москве продлили до 29 ноября. Ежедневно в системе регистрируется порядка 40 тысяч номеров телефонов.

- Школьники 6–11 классов в Москве продолжат учиться дистанционно по 8 ноября. На дистанционное обучение учеников перевели с 19 октября.

- Жителям Москвы в городских поликлиниках назначают и бесплатно выдают лекарства для лечения коронавирусной инфекции. Бесплатно можно получить: Фавипиравир, Риамиловир, Гидроксихлорохин, Азитромицин, Ривароксабан, Дабигатран, Апиксабан, Амоксициллин, Клавулановую кислоту, Левофлоксацин, Парацетамол.

- Президент РФ Владимир Путин заявил, что говорить о второй волне коронавируса в стране еще рано.

Мы не говорим о какой-то второй волне. Но как вот мы совсем недавно еще обсуждали, до некоторых регионов еще первая волна только докатывается, по мнению специалистов.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Число нарушений масочного режима в транспорте Подмосковья снизилось на 8% за неделю. Ежедневно соблюдение масочного режима на транспортной инфраструктуре региона проверяют более 4,5 тысяч контролеров.

- Свыше 230 объектов в Москве могут закрыть из‑за нарушения антиковидных мер. С мая столичные организации были оштрафованы на 30 миллионов рублей.

- Контроль за соблюдением мер против Covid‑19 усилят в столичных вузах, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

- Около 10% от общего числа пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве переносят болезнь в тяжелой форме, 3% - в крайне тяжелой.

- В столице не планируется полного закрытия предприятий и бизнеса, опечатываться будут только нарушители требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

- Роспотребнадзор: Ситуация с Covid‑19 в Москве стабилизировалась. Число проводимых тестов в столице колеблется от 85 до 92 тысяч ежедневно.

- За сутки в России зарегистрировали 16 202 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 505 больных. В Москве - 3 670.

- Всеобщий масочный режим начал действовать в России. Средства защиты необходимо носить на торговых объектах, объектах общепита, местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских и развлекательных мероприятий.​

- В столице за минувшие сутки умерло 75 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 578.