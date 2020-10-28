РИАМО - 28 окт. С начала 2020 года свыше 262 тысяч жителей Московской области оформили ежемесячные выплаты на обеспечение полноценным питанием, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

С начала года в Подмосковье изменилась форма обеспечения полноценным питанием кормящих матерей, беременных женщин и детей до трех лет. Вместо натуральной молочной кухни им предоставляется ежемесячная денежная выплата, сумма которой зависит от категории получателя. Для беременных женщин выплата составляет 400 рублей в месяц, для кормящих матерей – 1 тысячу. Малышам от нуля до одного года положена выплата в тысячу рублей, а детям от одного до трех – 600 рублей.

«Для получения ежемесячной денежной выплаты на питание необходимо подать заявление на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области, в МФЦ, либо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства», - сказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Выплата назначается в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

Национальный проект «Демография» ставит своей целью повышение рождаемости в России. Предполагается, что суммарный коэффициент (число детей, рожденных одной женщиной) вырастет с 1,62 до 1,7 к 2024 году. Простимулировать рождение детей должны такие меры, как финансовая поддержка семей в виде различных выплат, льготная ставка по ипотеке на уровне 6%, бесплатные курсы для женщин в декрете и так далее.

Также нацпроект нацелен на увеличение продолжительности здоровой жизни и активного долголетия. Общий бюджет проекта составляет свыше 3,1 триллиона рублей.