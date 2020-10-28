РИАМО - 28 окт. Москомэкспертиза согласовала проектную документацию на возведение транспортных развязок на пересечении дороги Солнцево-Бутово-Видное с Боровским и Киевским шоссе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов отметил, что в рамках данных работ также появятся съезды с переходно-скоростными полосами, подземные пешеходные переходы, очистное сооружение, а еще запланированы прокладка и переустройство инженерных сетей.

«Между проезжими частями основного хода дороги Солнцево-Бутово-Видное между Боровским и Киевским шоссе предусматривается техническая зона для перспективного размещения трамвайных путей», - сказал Леонов.

Также будут возведены правоповоротный съезд с Боровского шоссе на проектируемую дорогу Солнцево-Бутово-Видное и съезд с трассы на шоссе по направлению в центр города.

Председатель Москомэкспертизы добавил, что на Боровском шоссе будут переустроены остановки наземного общественного транспорта «Боровское шоссе, дом 56» на обеих сторонах трассы.

«Кроме того, для комфорта и безопасности жителей в рамках проекта учтена необходимость установки шумозащитных экранов и ограждений вдоль магистрали», – уточнил Леонов.

В рамках проекта предусмотрено строительство проезда между дорогой Минское шоссе – Внуковское шоссе – Боровское шоссе и улицей Федосьино.