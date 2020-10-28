РИАМО - 28 окт. Информация о минировании электрички в Сергиевом Посаде не подтвердилась, в ходе осмотра взрывные устройства не обнаружили, передает ТАСС.

«Проверка электропоезда завершена. Взрывных устройств не обнаружено. Вызов оказался ложным», - сказал собеседник агентства.

В МЖД уточнили, что электричка Москва - Александров совершила укороченный маршрут до станции Сергиев Посад из-за проверки правоохранителей после сообщения о минировании. Пассажиров эвакуировали в целях безопасности. Им предложили продолжить маршрут на попутной электричке.

На движение других поездов ситуация не повлияла, на данный момент никаких задержек нет.

В среду неизвестный сообщил о заложенном взрывном устройстве в пригородной электричке в Сергиево-Посадском городском округе. ​