РИАМО - 28 окт. Сотрудники столичной вневедомственной охраны вернули матери двухлетнего мальчика, который потерялся в столичном районе Восточное Измайлово, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Москве.

Малыша удалось обнаружить во время патрулирования. Мальчик стоял на краю проезжей части на 15-й Парковой улице.

«Следуя по маршруту патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве увидели маленького мальчика, стоявшего у края проезжей части и громко плакавшего», - говорится в сообщении.

Правоохранители успокоили ребенка и отвезли его в ближайший отдел полиции, так как сам мальчик не смог сказать, где его семья.

Однако позже удалось передать его матери. Как выяснилось, женщина упустила его из вида, когда пришла вместе с ним в детский сад за старшим сыном.