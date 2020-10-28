РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 окт. В подмосковных Люберцах до конца учебного года планируют открыть школу на Сиреневом бульваре, уже сформированы классы и подобраны учителя, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

В среду Ружицкий провел вместе с заместителями традиционную встречу с жителями в формате онлайн. Жители спросили о сроках сдачи в эксплуатацию школы на Сиреневом бульваре.

«Начало учебы в этой школе зависит от получения лицензии. Начинается четверть после январских каникул - если успеем, то с этого времени. Либо пойдут с четвертой четверти. Мы сформировали классы и подобрали учителей», - сказал Ружицкий.

Ранее Ружицкий сообщал, что в Люберцах в 2021 году планируют открыть три новых школы и одну пристройку к учебному заведению.