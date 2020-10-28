РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 окт. Администрация Люберец расторгнет договор с застройщиком «Мастер Хаус», который не выполнил обязательство по расселению микрорайона 3-3А, сообщил замглавы администрации городского округа Эдуард Рыжов.

В среду глава Люберец Владимир Ружицкий провел вместе с заместителями традиционную встречу с жителями в формате онлайн. Несколько жителей спросили, когда расселят микрорайон 3-3А.

«На сегодняшний день в связи с нерентабельностью договора развития территорий на завтра (29 октября - ред.) запланировано совещание с «Мастер Хаус». Будем расторгать договор из-за невыполнения обязательств», - сказал Рыжов.

Он добавил, что администрация ведет мониторинг существующего жилого фонда для того, чтобы решить, куда расселять людей из ветхого жилья.

Также другая жительница попросила проверить законность торговых точек на бывших остановках на 3-й Красногорской улице.

«Я прошу организовать рабочую группу. Нужно принять коллегиальное решение, чтобы оно удовлетворило проживающих и бизнес», - заключил Ружицкий.