РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 окт. Корпуса жилого комплекса «Малаховский квартал» в городском округе Люберцы будут сдавать в эксплуатацию в 2022-2023 годах поочередно, сообщил замглавы администрации муниципалитета Эдуард Рыжов.

В среду глава городского округа Владимир Ружицкий провел вместе с заместителями встречу с жителями в формате онлайн. Дольщик спросил о том, как будут сдавать дома в ЖК «Малаховский квартал», а также планируется ли расширять Быковское шоссе и соединять его с Новорязанским шоссе.

«У застройщика проблем нет, сроки ввода - 2022-2023 годы, дома будут сдавать поочередно. По подключениям к сетям есть договоры, оформлено подключение», - сказал Рыжов.

По словам заместителя руководителя управления дорожного хозяйства администрации муниципалитета Романа Истомина, проекта расширения Быковского шоссе и соединения его с Новорязанским не существует, работ по данному вопросу не предвидится.

Еще один житель спросил по поводу сдачи дома №1/1 на улице Карла Маркса в поселке Красково. По его словам, дольщики ждут сдачи дома два года.

«Застройщиком заключение получено, но нужно переоформить правоустанавливающтй документ на земельный участок. Буду плотно заниматься и решать проблему с разрешением на ввод», - уточнил Рыжов.

Также поступил вопрос от дольщиков по вопросу достройки ЖК «Карамельный». По их словам, сдача планировалась в декабре 2020 года, но еще не возведены этажи.

«Финансирование у застройщика будет ориентировочно в середине ноября. Потом возобновят строительство», - подчеркнул Рыжов.

Он пояснил, что ввод ЖК «Карамельный» планируется в конце 2022 года.