РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 окт. В микрорайоне Самолет подмосковных Люберец после 10 ноября могут начать строительство поликлиники, сообщил замглавы администрации городского округа Эдуард Рыжов.

В среду глава Люберец Владимир Ружицкий провел вместе с заместителями традиционную встречу с жителями в формате онлайн. Жители спросили, когда начнут строить обещанную поликлинику в микрорайоне Самолет.

«По поликлинике завершена экспертиза. Застройщик до конца года выйдет на строительство, возможно, после 10 ноября», - сказал Рыжов.

Медицинское обслуживание в новой поликлинике смогут получать до 600 человек.