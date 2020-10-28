РИАМО - 28 окт. С начала 2020 года операторы системы-112 Московской области приняли и обработали свыше 22 тысяч вызовов к аварийной службе газовой сети, говорится в сообщении пресс-службы системы-112.

Обращения передают в центральную диспетчерскую службу АО «Мособлгаз». Она направляет специалистов для устранения аварийной ситуации.

«В осенне-зимний период количество звонков относящиеся к специалистам газовой службы увеличивается» - отмечает оператор системы-112 Юлия Перевай.

Согласно статистике, чаще всего жители сообщали о запахе газа, неисправности газового оборудования и перепаде давления.

Оператор узнает у звонившего подробности и адрес происшествия, контактную информацию. Параллельно с оператором системы-112 все эти данные уже видит диспетчерская служба эксплуатирующего газового предприятия. Она оперативно отправляет бригаду на место для ликвидации аварии или проведения ремонта.