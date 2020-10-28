РИАМО - 28 окт. С 1 ноября в Москве на Воробьевых горах откроется набор детских групп в новую горнолыжную школу, юные спортсмены будут готовиться на отдельном склоне, который расположится рядом со средней станцией канатной дороги, передает kp.ru.

«Школа будет включать в себя не только обучение детей катанию на горных лыжах и сноуборде, но также будут проводиться занятия по общей физической подготовке в межсезонье. В том числе планируется открытие секций по роликовым конькам», - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе спортивно-туристического комплекса «Воробьевы горы», взрослые будут учиться на основном склоне, длина которого составляет свыше 200 метров. Открытие склона для всех желающих планируется к декабрю, а уже зимой 2021 года пройдет Кубок мира FIS по фристайлу и сноуборду.

Обучать в ней будут детей в возрасте от четырех до шести лет, а также школьников от шести до 14 лет. Будут и специальные курсы, где москвичей подготовят к поездкам в горы. Кроме того, планируется проводить социальные обучающие часы.​