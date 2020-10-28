РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 окт. В поселке Октябрьский Люберец планируют построить школу на 1,5 тысячи мест, сообщил замглавы администрации округа Эдуард Рыжов.

В среду глава Люберец Владимир Ружицкий провел вместе с заместителями традиционную встречу с жителями в формате онлайн. Жительница округа поинтересовалась, будут ли строить соцобъекты в поселке Октябрьский.

«Планируем строить школу на 1,5 тысячи мест в Октябрьском. Планируем выйти на проектирование школы», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что ориентировочный ввод в эксплуатацию планируется в 2023-2024 годах.