РИАМО - 29 окт. Пущинская радиоастрономическая обсерватория основана в 1956 году. Здесь находятся уникальные приборы – огромные радиотелескопы, которые выглядят как декорации к научно-фантастическому фильму. Как работают российские астрофизики и когда мы получим СМС из космоса, можно узнать в новом выпуске подкаста «Путь-дорога».

В новом выпуске ведущие Герман Иванов и Лена Твердая рассказывают, почему ученые хотят разрезать Солнце, как из обсерватории заглянуть в прошлое, когда мы встретим инопланетян, где хоронят крутых астрофизиков, что не поделили военные и астрономы, а также чем телескопы похожи на арт-объекты и что опасного в радиоволнах.

Слушать новые выпуски подкаста «Путь-дорога» можно в любом удобном приложении:

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или на сайте о туризме в Подмосковье «Путь-дорога».

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Подкаст «Путь-дорога» — новый проект Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и делятся со слушателями своими впечатлениями.

Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена рассказывают о местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями.

Основная цель проекта — показать, что Московская область многогранна и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Ранее вышли выпуски подкаста про путешествия в Дмитров, Серпухов, наукоград Пущино, усадьбы Абрамцево, Мураново, Вяземы, Захарово, дом-музей Чайковского в Клину, Приокско-Террасный заповедник, а также рассказы о яхтинге, гольфе и дог-трекинге в Подмосковье.

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