РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 окт. Новый график работы установили в отделах МУ «Люберецкий МФЦ» ко Дню народного единства, который отмечается 4 ноября, сообщается в Instagram-аккаунте муниципального учреждения.

«Согласно статьям 95 и 112 Трудового кодекса РФ, в отделах МУ «Люберецкий МФЦ» устанавливается следующий график работы. В предпраздничный день, 3 ноября, время работы сократится на один час - с 08:00 до 19:00. День народного единства - праздничный выходной день», - говорится в сообщении.

5 ноября отделы начнут работать в штатном режиме.