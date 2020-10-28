РИАМО - 28 окт. В Подмосковье с 5 ноября стартует онлайн-программа для предпринимателей, в рамках которой их научат продвижению своего дела в интернете и соцсетях, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Программа «Продвижение в интернете и социальных сетях» проводится Мининвестом Подмосковья и Сбербанком. Образовательный проект для предпринимателей организован центрами услуг «Мой бизнес» совместно с платформой «Деловая среда».

«Интернет сейчас – это возможность познакомить общественность с деятельностью компании, а также отличная площадка для продвижения товаров и услуг организации. Именно поэтому важно знать работающие кейсы. Наша совместная со Сбербанком программа решает эту задачу! Участники обучающего курса получат все необходимые инструменты для того, чтобы вывести бизнес в онлайн и начать зарабатывать», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

За четыре недели участники прослушают серию онлайн-вебинаров, возьмут в работу чек-листы и материалы от спикеров и получат дополнительные знания от профессионалов «Деловой среды», которые нужны для развития бизнеса в цифровой среде.

Предпринимателям региона предоставят инструменты для самостоятельного запуска и продвижения бизнеса в Сети. Они получат первые заявки с помощью курса, систематизируют знания о маркетинге, а также научатся взаимодействию с маркетологами и построению эффективного маркетинга через сотрудничество с подрядчиками и фрилансерами.

Действующие предприниматели федерального уровня с опытом построения успешного бизнеса выступят в качестве спикеров программы. Те, кто окончит курс, получат сертификат о прохождении программы. Наиболее отличившимся участникам от организаторов предусмотрены призы.

Регистрация на программу, а также дополнительная информация доступны по ссылке. Сроки проведения обучения — с 5 ноября по 4 декабря 2020 года.​