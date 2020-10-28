РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 окт. В поселке Красково подмосковных Люберец в 2022 году планируют открыть новую школу на 700 мест, сообщил замглавы округа Эдуард Рыжов.

В среду глава округа Владимир Ружицкий вместе с заместителями провел традиционную встречу с жителями в формате онлайн. Жительница Краскова поинтересовалась, решен ли вопрос с местом строительства школы, ранее с этим возникли проблемы.

«Мы вплотную занимаемся строительством школы на 700 мест. Планируем, что застройщик приступит к строительству школы в 2021 году с введением в эксплуатацию до 1 сентября 2022 года», - сказал Рыжов.

Он добавил, что размещение планируется в районе улицы КСЗ со стороны улицы Мичурина, идет оформление земельного участка.